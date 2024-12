Ispica, rubati 400 irrigatori nell’azienda agricola di proprietà dell’ex parlamentare regionale Pippo Gennuso

Cronaca

"E' l'ennesimo atto predatorio che subisco, chiedo la tutela delle istituzioni"

Furto di 400 irrigatori in un’area di quasi 12 ettari in contrada Rosselle, a Ispica, nel Ragusano, di proprietà dell’azienda agricola dell’imprenditore Pippo Gennuso (nella foto), ex parlamentare regionale. Rubati irrigatori che servivano ad abbeverare le coltivazioni di ortaggi. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Ispica.

“Questa ultima intimidazione ci mette in difficoltà, perché nella zona non ci sono irrigatori uguali. Dobbiamo aspettare che arrivano da fuori e le piante non aspettano perché hanno bisogno di acqua” ha detto Gennuso. Un irrigatore costa da 30 a 50 euro. Lo scorso 10 febbraio i malviventi segarono 50 alberi di arance piantati nella tenuta di San Basilio. Nel maggio del 2017 i ladri portarono via dall’azienda di San Basilio un camion con sopra caricato un escavatore. Di recente è stato bruciato un trattore, rubato un veicolo e incendiato alberi di ulivo. Nel 2019 l’uccisione per avvelenamento dei due cani fatti trovare morti davanti la porta dell’abitazione di Gennuso. “Chiedo alle istituzioni di essere tutelato, di poter lavorare senza paura e di avere garantita sicurezza per me e la mia famiglia” conclude Gennuso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA