Ispica, Samuele e la mamma Maria Cristina superano il turno a “Io Canto Family” su Canale 5

Società

I complimenti dei consiglieri comunali Grande Sicilia Mpa Angelo Galifi e Salvatore Milana: "Presto un incontro con la presidente del Libero consorzio Maria Rita Schembari"

I consiglieri comunali Angelo Galifi e Salvatore Milana di Grande Sicilia – Mpa si congratulano con Maria Cristina Cassibba e il figlio Samuele Denaro di Ispica, tra i protagonisti della trasmissione televisiva “Io Canto Family”, andata in onda su Canale 5.

«Siamo orgogliosi – dichiarano Galifi e Milana – che due talenti della nostra comunità, con impegno, passione e sacrificio, abbiano saputo distinguersi in un contesto nazionale così importante. La loro storia e le loro esibizioni hanno emozionato non solo il pubblico televisivo, ma l’intera provincia di Ragusa».

I due consiglieri annunciano che nei prossimi giorni, attraverso il consigliere delegato del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sarà organizzato un incontro presso la Provincia con la presidente Maria Rita Schembari, al fine di tributare un giusto riconoscimento a Maria Cristina e Samuele.

Samuele, 13 anni, da quasi quattro anni fa parte del “Team Mavilla” e ha partecipato a numerosi concorsi canori sia in provincia che fuori, ottenendo prestigiosi riconoscimenti: dal secondo posto al contest internazionale di Cipro nel 2023, al Premio della Critica al “Real Talent” di Acireale. Ha inoltre aperto, insieme ad altri allievi del Team Mavilla, il concerto di Gerardina Trovato lo scorso dicembre a Donnalucata.