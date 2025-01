Ispica, scritte infamanti nella sede di Fratelli d’Italia: “Fascisti in banchina”

Cronaca

Solidarietà da parte del coordinatore provinciale Giovanni Moscato: "Gesto da condannare senza riserve"

“Esprimiamo la nostra ferma condanna e solidarietà di fronte al vile attacco subito questa notte dalla sede di Fratelli d’Italia di Ispica dove la brutalità di un gesto incivile ha preso forma con scritte infamanti, come “fascisti in banchina””.

Lo scrive il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giovanni Moscato. “Questo non è solo un atto contro un partito – aggiunge Moscato – ma contro tutti coloro che credono nella libertà di pensiero, nel rispetto della diversità e nel confronto democratico. La nostra solidarietà a Fratelli d’Italia di Ispica è totale. Ogni attacco alle sedi politiche, in qualsiasi forma, va condannato senza riserve. È un dovere di tutti preservare il diritto di ciascuno di esprimere liberamente le proprie opinioni, senza paura di ritorsioni o intimidazioni”.

“Le intimidazioni, fisiche o verbali che siano – afferma il vicesindaco Tonino Cafisi – non ci spaventano. Nessuna minaccia, nessun insulto riuscirà mai a scalfire la nostra determinazione a difendere la democrazia e la libertà di espressione. Al contrario, ci rafforza nel nostro impegno quotidiano a costruire una società fondata sul rispetto reciproco, sull’ascolto e sul dialogo. Non possiamo accettare che l’odio e l’intolleranza trovino spazio nella nostra città”.

“Oggi più che mai – afferma I’assessore e coordinatore cittadino Marco Santoro – siamo chiamati a unirci, a rifiutare qualsiasi forma di violenza, verbale o fisica, che tenta di minare la nostra libera azione politica. Non vincerà l’odio. Non vincerà il silenzio. Non vinceranno le intimidazioni. Vincerà sempre la libertà di un impegno concreto per la città”.