Ispica, sequestro preventivo per 700mila euro in danno a una concessionaria di auto usate: l’accusa è di truffa a una società di finanziamento

Cronaca

Sono 43 gli episodi che la Procura ha avuto modo di accertare

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, i carabinieri della Sezione di P.G. della Procura, unitamente ai Finanzieri della Sezione di P.G. della Procura, coadiuvati nella fase esecutiva da personale dei Comandi di stazione competenti nei rispettivi territori (Compagnie Carabinieri di Modica-Noto-Augusta), hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Ragusa in data 11.02.2025 per la somma complessiva di €.699.811,37 in danno di un Concessionario di auto usate di Ispica (RG) e di nr. 15 autovetture individuate nella proprietà e/o disponibilità di altri indagati.

L’attività di indagine, condotta dai carabinieri della sezione di Pg della Procura della Repubblica di Ragusa, ha consentito di accertare – allo stato degli atti e nella presente fase del procedimento, nella quale non è stato ancora instaurato il contraddittorio con gli indagati – un’articolata condotta truffaldina posta in essere dal concessionario in questione, il quale, con il concorso altri soggetti coinvolti, provvedeva alla sottoscrizione di contratti di finanziamento con la società F:C.A. Bank (adesso C.A. Bank), relativi all’acquisto di autovetture presso la concessionaria, utilizzando documenti reddituali falsi e/o alterati, inducendo in errore la società creditrice circa la solidità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti il finanziamento.

In tal modo, la concessionaria autovetture addiveniva alla vendita della singola automobile, conseguendo un duplice profitto: quello derivante dalla vendita e quello derivante dal raggiungimento di obiettivi e premi di vendita corrisposti dalla società F.C.A. Dall’altro lato, il singolo acquirente otteneva l’acquisto di una vettura che, in assenza degli artifici posti in essere, non avrebbe conseguito e, in numerosi casi accertati, provvedeva all’alienazione del bene a terze persone, non coinvolte, a brevissima distanza dall’acquisto, in tal modo procurandosi l’ulteriore profitto derivante dalla vendita della vettura, in relazione alla quale non corrispondeva le rate del finanziamento sottoscritto.

Nell’ambito dell’attività di indagine venivano censiti 43 episodi di contratti di finanziamento sottoscritti per l’acquisto di altrettante autovetture con le modalità sopra riferite. Numerosi altri soggetti sono indagati per il delitto di reato di truffa in concorso.

L’attività ha consentito di sequestrare complessivamente n. 15 autovetture nei Comuni di Pozzallo (RG), Ispica (RG), Portopalo di Capo Passero (SR), Pachino (SR), Noto (SR), Rosolini (SR) e Priolo Gargallo (SR), nonché una rilevante somma di denaro nella disponibilità della parte interessata.