Ispica, si dimette l’assessore Barone. E il Pd chiede che anche il sindaco Leontini lasci

Politica

Situazione sempre più complessa in città

Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, sempre più solo. Ha rassegnato le proprie dimissioni anche l’assessore al Bilancio, Pippo Barone (nella foto), che spiega di non reggere più lo stato di tensione politica che si è creato negli ultimi tempi. Da qui la scelta di mollare.

“Le dimissioni dell’assessore al Bilancio Giuseppe Barone sono l’ennesima puntata di una lunga storia di incapacità e di oggettive responsabilità per una situazione non più sostenibile che sta danneggiando in profondità il Comune di Ispica”. Lo dice il Partito Democratico in un comunicato dove si afferma che “dopo le dimissioni del responsabile dei servizi finanziari, oggi ha lasciato la Giunta chi in nove anni, dal 2015 ad oggi, ha avuto la responsabilità politica dei conti del Comune di Ispica per sette anni, con due diverse amministrazioni. Le responsabilità di Barone sono evidenziate dalla chiarezza dei numeri: un disavanzo che è cresciuto in misura paurosa dai 3 milioni e settecentomila euro del 2020 ai 16 milioni e mezzo del 2023. Oltre alle gravissime inadempienze, come la mancata presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, lasciando l’ente con un bilancio vigente relativo al 2019, i numeri sono la cifra di un fallimento politico di cui l’assessore Barone non poteva non essere chiamato a rendere conto, come ha fatto in consiglio comunale il nostro consigliere Gianni Stornello che già lo scorso dicembre aveva chiesto a Barone le dimissioni”.