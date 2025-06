Ispica, si incendia un mezzo della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti

Cronaca

L'episodio questa mattina poco dopo le 8. Si escluderebbe l'ipotesi dolosa

Nella mattinata di oggi, un addetto alla raccolta rifiuti del Comune di Ispica si è trovato a fronteggiare un incendio (nella foto) nella stiva del proprio automezzo, erano trascorse da poco le ore 8. Stando a quanto riferito, il mezzo era sulla strada Marina-Marza, nelle vicinanze di una nota struttura turistica. Sono accorsi prontamente i vigili del fuoco di Modica, trovando l’incendio ormai divampato all’interno del cassone del camion adibito, appunto, alla raccolta dei rifiuti.