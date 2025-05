Ispica, sopralluogo nel cantiere dei lavori per il rifacimento della via di Fuga Sud

Attualità

Il sopralluogo dell'assessore alla Protezione civile Massimo Dibenedetto

Su input del sindaco Innocenzo Leontini, si è svolto un sopralluogo nel cantiere dei lavori per il rifacimento e messa in sicurezza della via di Fuga Sud (la strada che costeggia il canale circondariale dal ristorante La Tegola fino alla Ispica Pachino). Strada chiusa da oltre un decennio.

“Accompagnato dal direttore dei lavori ing. Concetto Costa – dichiara l’assessore alla Protezione civile Massimo Dibenedetto – e su mandato del sindaco Innocenzo Leontini, abbiamo verificato che i lavori procedano bene e velocemente al fine di riconsegnare alla città un’arteria di rilevanza strategica, sia ai fini di Protezione civile, ma anche per facilitare la movimentazione dei prodotti agricoli di molte aziende del bassopiano ispicese. Ho preso atto che finalmente si stanno realizzando le necessarie gabbie di sostegno e contenimento alla sede stradale che, in molti punti, negli anni ha ceduto. Inoltre, cosa importante, sarà garantita la massima sicurezza con l’installazione del guard rail su tutto il percorso e il rifacimento del manto stradale per oltre 7 km. Assieme al sindaco Leontini saremo sempre vigili affinché anche questo cantiere arrivi a termine nel più breve tempo possibile”.

