Ispica, Stornello (Pd): “Assegnare subito le licenze per il servizio di Noleggio con conducente”

La richiesta del consigliere comunale dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha di fatto tolto il blocco operato dal ministero

“Assegnare subito le licenze per il servizio di Noleggio con conducente”. Lo ha chiesto ieri sera durante la discussione generale in Consiglio comunale il dem Gianni Stornello (nella foto).

“Una sentenza del Tar del Lazio – ha argomentato Stornello – ha di fatto tolto il blocco delle licenze operato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2008. Allora – ha ricordato l’esponente del Partito Democratico – il Comune di Ispica aveva emesso un bando per assegnare dodici licenze ma si era dovuto fermare alla graduatoria provvisoria proprio a causa della decisione del ministero. È probabile che Ispica sia l’unico comune d’Italia ad avere una graduatoria pronta che, fatte le ultime verifiche burocratiche, può essere resa facilmente definitiva. Attualmente svolge il servizio solo una ditta”.