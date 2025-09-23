Ispica, tensioni e recriminazioni in aula: salta l’approvazione di alcune variazioni di bilancio

Attualità

I consiglieri di Mpa Grande Sicilia Galifi e Milana: "Auspichiamo che d'ora in poi si riesca a favorire un clima più improntato alla concretezza"

Una seduta consiliare caratterizzata da numerose tensioni, recriminazioni e dibattiti politici a tratti molto accesi, non ha consentito, stamattina, l’approvazione di alcune importanti variazioni di bilancio finalizzate ad incamerare risorse provenienti da altri enti destinate a progetti importanti per la città, nonostante il voto favorevole del gruppo consiliare dell’Mpa – Grande Sicilia.

“In un clima di forte contrapposizione, infatti – è scritto in una nota – si è distinto l’atteggiamento assunto dai consiglieri Mpa – Grande Sicilia: in particolare, alcune proposte concrete e fattive, da parte dei consiglieri Angelo Galifi e Salvatore Milana (nella foto) e finalizzate a superare la fase di stallo politico-amministrativo, hanno riscosso apprezzamenti sia dalla maggioranza che da parte delle opposizioni, evidenziandone il meritorio carattere operativo”.

Milana e Galifi, infatti, hanno formulato diverse proposte, tra cui quella di stimolare l’Amministrazione ad accedere al finanziamento per la creazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani a Santa Maria del Focallo e, per superare l’impasse creatasi dalla oggettiva difficoltà di votare numerose variazioni ad un bilancio tuttora inesistente, una mozione di indirizzo che possa obbligare l’amministrazione ad una gestione più oculata ed efficiente delle risorse, tramite il ricorso sistematico a procedure di gara aperta, favorendo così maggiore partecipazione, concorrenza e ribassi d’asta più cospicui, creando economie per l’ente.