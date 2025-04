Ispica, tragico incidente a Santa Maria del Focallo. Muore una donna di Pachino

Cronaca

L'episodio questa mattina all'altezza del Lido Otello. Il centauro alla guida in elisoccorso a Catania

Incidente mortale a Santa Maria del Focallo, sulla strada provinciale che collega Pachino con Pozzallo, in territorio di Ispica. Il tragico sinistro si è verificato all’altezza del Lido Otello. La donna, originaria di Pachino, passeggera su una moto, sarebbe morta sul colpo a causa di un violento impatto sull’asfalto. Il centauro alla guida, anche lui di Pachino, è stato invece trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Versa in gravi condizioni (notizia in aggiornamento).

