Ispica, tutto tace sulla mancata integrazione oraria a 66 comunali. La Cisl Fp protesta

Attualità

Il segretario generale Rg Sr Bonarrigo: "Non servono più le rassicurazioni, ci vogliono i fatti"

“Comune di Ispica: ad una settimana dall’impegno assunto dal sindaco nel corso dell’assemblea dei lavoratori, tutto tace sul ripristino dell’integrazione oraria promessa ai dipendenti a tempo parziale. Una situazione molto delicata e dalla doppia ripercussione sociale”. Lo dice il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa Mauro Bonarrigo che evidenzia come “alla riduzione del monte orario settimanale all’intera platea corrisponde il calo degli stipendi a sostentamento delle rispettive sessantasei famiglie dei lavoratori e, di fatto, sono naturali gli effetti della compressione dell’orario di lavoro, sia sull’organizzazione e l’apertura degli uffici quanto sulla qualità delle prestazioni rese ai cittadini”.