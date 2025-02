Ispica, un altro furto con spaccata in città: è allarme (video)

Cronaca

L'episodio lungo la provinciale per Pozzallo. Vetrina presa di mira a colpi di martello

Un altro furto con spaccata si è verificato questa notte a Ispica, verosimilmente subito dopo al colpo di via Colombo, e con modalità analoghe. E’ accaduto lungo la provinciale Ispica-Pozzallo. Ingenti i danni alla struttura e notevole il bottino di sigarette e gratta e vinci. Il nome del bar tabacchi self service è Cafè Lemase. Anche su quest’ultimo colpo stanno indagando i carabinieri che dovranno accertare anche se i responsabili siano gli stessi che hanno messo a segno il primo furto con spaccata. In questo caso la vetrina, come si evince dalle immagini, è state bersagliata da colpi di martello sino a quando non ha ceduto.

Nel corso delle scorse settimane diversi erano stati i furti con spaccata perpetrati a Vittoria, città in cui non passava notte senza che qualche attività venisse presa di mira. In quel caso, poi, le forze dell’ordine riuscirono a mettere fine a una lunga sequenza di furti.

