Ispica, un corso per proteggere i nidi delle tartarughe marine

Attualità

L'iniziativa è stata ospitata nei locali comunali della Protezione civile

In occasione dell’imminente stagione di nidificazione delle tartarughe marine, della specie Caretta Caretta, è stato avviato un interessante percorso di collaborazione tra le associazioni di Protezione Civile presenti nel Comune di Ispica, precisamente il gruppo comunale, l’associazione Futura e il Corpo volontario soccorso in mare che hanno aderito all’invito ad un momento formativo con i colleghi del Gruppo Comunale di Modica e il Wwf rappresentato dal delegato provinciale Pietro Lancetta.

Presso gli uffici della Protezione civile di Ispica si è svolto un intenso incontro finalizzato a formare innanzitutto i volontari sulle azioni da intraprendere in caso di avvistamento, lungo le nostre spiagge, di un nido di tartaruga caretta caretta, specie molto sensibile e classificata come specie a rischio e tutelata da parte dello Stato.

“Ringrazio – dichiara l’assessore alla Protezione civile Massimo Dibenedetto – il nostro coordinatore Michele Peluso e i nostri ospiti Alessandro Cicciarella (Gcvpc di Modica) e Pietro Lancetta del Wwf di Ragusa, per aver organizzato un incontro così interessante e prezioso. Sentire che questa specie, molto delicata, scelga la nostra costa per nidificare e lo fa per la pulizia delle acque e della sabbia ci deve inorgoglire e far capire che abbiamo una ricchezza da custodire e tutela”.