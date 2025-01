Ispica, uomo trovato morto in una casa invasa dal fumo

Cronaca

L'episodio è accaduto a Santa Maria del Focallo. La vittima è un 79enne

Un uomo di 79 anni è stato trovato morto all’interno di un’abitazione in via dello Zafferano a Santa Maria del Focallo, frazione di Ispica, nel Ragusano. La casa era invasa dal fumo.

I vigili del fuoco erano stati allertati dalle forze dell’ordine per un incendio, ma giunti sul posto avrebbero trovato solo del fumo denso che usciva dall’abitazione.

All’interno della casa, gli operanti hanno rinvenuto il corpo senza vita del 79enne. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di capire che cosa è accaduto. Stando a quanto emerge dalle prime frammentarie notizie, l’uomo sarebbe stato trovato cadavere sul letto e le cause della morte non sarebbero riconducibili ad azione di terzi. In pratica, si sarebbe trattato di un suicidio (foto repertorio).

