Ispica, vandalizzata la splendida passeggiata rupestre della via dei Laghetti

La denuncia del sindaco Leontini durante un sopralluogo

“Gruppi di vandali delinquenti hanno danneggiato e depauperato la splendida passeggiata rupestre della via dei Laghetti, il cui cantiere di valorizzazione e restauro è in dirittura d’arrivo”. La denuncia arriva dal sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini (nella foto durante un sopralluogo in zona).

“Il nostro patrimonio rupestre, culturale, monumentale ed archeologico è una grande ricchezza – prosegue – Impediamo ai criminali di deturparlo e rovinarlo. Il cantiere dovrà continuare a lavorare senza interruzioni causate da atti vandalici criminali. Collaboriamo. Le forze dell’ordine ci aiutino”.

