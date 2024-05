Ispica, vendita di una casa all’asta: momenti di tensione in via Pellico

Attualità

Il 53enne inizialmente non voleva saperne di lasciare l'immobile. Poi, ha desistito dalla sua protesta

Anche ad Ispica è stato nuovamente scritto un altro capitolo del tristissimo fenomeno della vendita all’asta di case di civile abitazione e delle drammatiche conseguenze dello sfratto subìto dai proprietari originari. Nella mattinata di oggi, nella parte alta di via Silvio Pellico, si sono vissuti momenti di forte tensione per il rifiuto di un cinquantatreenne di abbandonare l’immobile che era di sua proprietà e che è stato venduto all’asta nei mesi scorsi.