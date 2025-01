Ispica, venduto un biglietto della Lotteria Italia del valore di 100mila euro

Attualità

E' caccia al fortunato scommettitore

La Lotteria Italia si è fermata anche in provincia di Ragusa dove è stato venduto un biglietto “di seconda categoria”. E’ caccia al fortunato scommettitore.

In particolare, a Ispica è stato venduto il biglietto serie L 320913 che vale 100mila euro. Sempre in Sicilia, ma a Palermo, in una pasticceria è stato invece venduto il terzo premio, del valore di 2 milioni di euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA