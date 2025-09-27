Attualità
Ispica verso il voto, Grande Sicilia – Mpa lancia la candidatura a sindaco di Salvatore Milana
"Siamo pronti a dare vita a un progetto chiaro, coraggioso e realizzabile"
Tra meno di un anno Ispica tornerà al voto. “Dopo cinque anni – è scritto in una nota di Grande Sicilia Mpa Ispica diffusa oggi – dobbiamo constatare con amarezza che le tante criticità della città non hanno ancora trovato una soluzione concreta. Basta attese, basta immobilismo: è arrivato il momento di cambiare rotta”.
“Noi di Grande Sicilia – MPA Ispica – prosegue il documento firmato dal consigliere delegato del Libero consorzio comunale di Ragusa, Angelo Galifi, e dal coordinamento cittadino del partito – siamo pronti a farlo insieme ai cittadini, con un progetto chiaro, coraggioso e realizzabile: un programma essenziale ma ambizioso, che metta davvero Ispica al centro, senza illusioni né promesse irraggiungibili”.
“I nostri obiettivi prioritari:
- Risanamento finanziario, attraverso l’applicazione scrupolosa delle norme previste per gli enti in dissesto e tutte quelle azioni correttive volte ad una migliore gestione finanziaria.
- Sviluppo urbanistico sostenibile
- Rilancio del turismo
- Tutela dell’ambiente
- Decoro urbano e migliore qualità della vita
- Politiche sociali più capillari ed inclusive.
Per raggiungere questi traguardi serve il contributo di tutti: imprese, professionisti, giovani, donne, associazioni e cittadini. Senza pregiudizi, senza esclusioni”.
“Con questo spirito – sottolineano da Grande Sicilia – Mpa Ispica – abbiamo chiesto a Salvatore Milana (nella foto) – consigliere comunale, imprenditore del settore ortofrutticolo alla guida di un’azienda con vocazione internazionale, e figura da sempre attiva nella vita politica e sociale di Ispica – di mettere al servizio della città la propria esperienza, le competenze maturate e la sua forte passione civile, candidandosi alla guida del progetto ispicese. Questa richiesta di disponibilità nasce non per dividere, ma per unire. La proposta di candidatura di Salvatore Milana rappresenta un punto di partenza serio e credibile, all’interno di una prospettiva più ampia: quella di una coalizione larga, concreta e determinata, in cui Grande Sicilia – MPA offrirà il proprio contributo con spirito costruttivo. Nei prossimi giorni continueremo a dialogare con tutte le forze politiche, associazioni e cittadini, con un unico obiettivo: costruire un futuro migliore per Ispica, fondato su legalità, sostenibilità e concretezza. Sarà un percorso deciso e trasparente, che vuole coinvolgere l’intera comunità per riportare in alto il valore della nostra Ispica. È arrivato il momento di unire le forze per ridare dignità e splendore alla nostra città. Noi siamo pronti e determinati”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA