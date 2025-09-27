Ispica verso il voto, Grande Sicilia – Mpa lancia la candidatura a sindaco di Salvatore Milana

Attualità

"Siamo pronti a dare vita a un progetto chiaro, coraggioso e realizzabile"

Tra meno di un anno Ispica tornerà al voto. “Dopo cinque anni – è scritto in una nota di Grande Sicilia Mpa Ispica diffusa oggi – dobbiamo constatare con amarezza che le tante criticità della città non hanno ancora trovato una soluzione concreta. Basta attese, basta immobilismo: è arrivato il momento di cambiare rotta”.

“Noi di Grande Sicilia – MPA Ispica – prosegue il documento firmato dal consigliere delegato del Libero consorzio comunale di Ragusa, Angelo Galifi, e dal coordinamento cittadino del partito – siamo pronti a farlo insieme ai cittadini, con un progetto chiaro, coraggioso e realizzabile: un programma essenziale ma ambizioso, che metta davvero Ispica al centro, senza illusioni né promesse irraggiungibili”.

“I nostri obiettivi prioritari:

Risanamento finanziario , attraverso l’applicazione scrupolosa delle norme previste per gli enti in dissesto e tutte quelle azioni correttive volte ad una migliore gestione finanziaria.

, attraverso l’applicazione scrupolosa delle norme previste per gli enti in dissesto e tutte quelle azioni correttive volte ad una migliore gestione finanziaria. Sviluppo urbanistico sostenibile

Rilancio del turismo

Tutela dell’ambiente

Decoro urbano e migliore qualità della vita

Politiche sociali più capillari ed inclusive.

Per raggiungere questi traguardi serve il contributo di tutti: imprese, professionisti, giovani, donne, associazioni e cittadini. Senza pregiudizi, senza esclusioni”.