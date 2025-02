Ju jitsu, la modicana Chiara Sammito insignita del trofeo Csen

Sport

L'ente di promozione sportiva esalta le prestazioni individuali della giovane atleta

“Esaltare le prestazioni individuali e la voglia di arrivare a tagliare traguardi di prestigio è qualcosa che, periodicamente, come Csen, intendiamo mettere in vetrina perché riteniamo che questo possa fungere da stimolo per gli altri sportivi intenzionati a dare il meglio di sé così come ha fatto la modicana Chiara Sammito”. E’ quanto afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che, poco più di un mese fa, assieme al direttore generale del Libero consorzio di Ragusa, Nitto Rosso, ha consegnato alla giovane atleta il premio Csen inserito nel più ampio contesto del trofeo Padua atleta dell’anno. E’ anche un modo per onorare la memoria di Adolfo Padua che a quella cerimonia era presente e che tanto ha spinto per far sì che il Csen potesse attribuire, nel contesto di quello stesso ambito, il proprio speciale trofeo. Dunque, il comitato provinciale Csen non finirà mai di ringraziare Adolfo Padua per l’opportunità ottenuta (nella foto da sinistra Rosso, Sammito e Cassisi).