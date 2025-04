La Cisl Scuola Ragusa Siracusa e la giornata formativa sulle sfide da affrontare

Attualità

L'appuntamento d'impatto ha visto la presenza del segretario nazionale Varengo e della segretaria generale siciliana Bellia

Immissioni in ruolo, contrattazione d’istituto, calo demografico. Sono questi alcuni dei temi forti dibattuti nel contesto delle giornate di approfondimento e formazione, aventi per tema “Il coraggio della partecipazione per la scuola del futuro”, rivolte ai dirigenti sindacali e promosse dalla Cisl Scuola Ragusa Siracusa su iniziativa del segretario generale Paolo Sanzaro. Un appuntamento d’impatto che, non a caso, ha visto la presenza del segretario nazionale della federazione, Attilio Varengo, e della segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia, Francesca Bellia. C’era anche la dirigente scolastica Angela Fontana. “Abbiamo puntato i riflettori – spiega Varengo – sulla forma di partecipazione, cioè sul ruolo degli organi collegiali e il collegamento tra questi e le Rsu, evidenziando l’importanza delle stesse all’interno di una partecipazione democratica come quella del pianeta scuola. Abbiamo poi focalizzato la questione degli organici oltre alle diverse novità che coinvolgono questo mondo tra un anno scolastico e l’altro. Occorre una necessità di attenzione che vada oltre il bilancio economico. Calano gli alunni? Bene, si migliori il servizio scolastico, si potenzino le eccellenze, si recuperino gli studenti combattendo una volta per tutte il fenomeno della dispersione, riducendo l’abbandono. Cosa ci dicono oggi i colleghi? Sarebbe bello entrare in classe contenti. Questo è quello a cui noi, come Cisl scuola, a livello nazionale puntiamo” (nella foto da sinistra Bellia, Fontana, Sanzaro e Varengo).