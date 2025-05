La città di Ragusa invoca la pace, bandiere colorate in piazza

Attualità

L'appuntamento ha visto partecipare oltre un centinaio di persone

Ragusa invoca la pace. Questo il senso dell’iniziativa tenutasi oggi pomeriggio in piazza San Giovanni, proprio di fronte alla cattedrale. Oltre un centinaio le persone partecipanti, di varie estrazioni culturali e politiche (ma non c’erano bandiere, sia chiaro, solo quelle legate alla pace), che hanno all’unisono concordato sulla necessità di dire “stop” alle guerre che stanno funestando le vite di milioni di persone a livello mondiale (foto Salvo Bracchitta).