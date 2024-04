La città di Ragusa si dota di tre nuovi defibrillatori

Attualità

Le donazioni di Rotary, Unitrè e della famiglia Burrafato alla presenza del sindaco, dell'assessore Gurrieri e del consigliere Sortino

“Ragusa è quella comunità dove le associazioni non solo si prodigano per il territorio – afferma il sindaco Peppe Cassì – ma donano; dove familiari e amici di una persona scomparsa troppo presto decidono di trasformare il dolore in speranza per gli altri. Sabato abbiamo accolto la donazione di un defibrillatore da parte del Rotary Club Ragusa, rappresentato dal suo presidente Saverio Scerra, e ieri di una seconda donazione (nella foto) da parte di Unitre Ragusa, nella persona del dott. Salvatore Burrafato, il quale è a sua volta promotore di una terza donazione di defibrillatore stavolta in memoria di Vittorio Burrafato, ortopedico ragusano che ha perso la vita in un incidente stradale in Toscana”.

“Da parte dei ragusani, da parte di chi visita Ragusa, da parte di coloro che, speriamo mai, avranno bisogno di questi strumenti così importanti: grazie” conclude il sindaco.