La città di Vittoria in lutto per la scomparsa del musicista Aldo Raffaele

Attualità

I funerali domani mattina nella chiesa Madonna Assunta

La città di Vittoria in lutto per la scomparsa di Aldo Raffaele. Aveva 78 anni. Era molto conosciuto per la sua attività di musicista e compositore. Aveva ricoperto anche il ruolo di assessore in una giunta municipale degli anni Novanta. Sempre molto attento alle dinamiche delle politiche giovanile. Era il papà di Cassandra che ha raggiunto la fama nazionale per avere partecipato a una serie di talent show oltre ad alcuni produzioni musicali di grande successo.