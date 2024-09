La Cna di Ragusa e la patente a crediti per le imprese che ruotano attorno al comparto edilizio

Attualità

Ecco cosa cambia a partire dal 1° ottobre

La Cna territoriale di Ragusa informa che è ormai prossimo alla pubblicazione il decreto attuativo che istituirà un nuovo strumento di qualificazione delle imprese -“Patente a crediti – che ruotano attorno al comparto edilizio. Il possesso di tale documento sarà obbligatorio per tutte le imprese che operano nei cantieri (edili, impiantisti, serramentisti). Le imprese devono presentare la domanda dal 1° di ottobre 2024 su un apposito portale che sarà messo a disposizione sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La presentazione della domanda prevede che le imprese siano in possesso di alcuni requisiti. Nelle more che possano essere definite le modalità di inoltro della domanda, la Cna territoriale di Ragusa suggerisce di verificare il possesso dei requisiti previsti per la presentazione e a tal proposito ha attivato un servizio di supporto e assistenza alle imprese. Per richiedere la verifica dei requisiti per il rilascio della patente a crediti e per l’inoltro della domanda è possibile rivolgersi presso la sede territoriale della Cna o presso le sedi comunali.

