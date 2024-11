La Cna territoriale di Ragusa all’udienza privata con papa Francesco a Roma

Attualità

Il presidente Santocono e il segretario Caccamo presenti anche all'assemblea nazionale

Il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo, hanno partecipato, a Roma, a un appuntamento straordinario e di certo dal sapore storico. C’era anche il ragusano Giuseppe Cascone, nella sua qualità di vicepresidente nazionale Cna. In occasione della tradizionale assemblea annuale nazionale, sono stati ricevuti, in udienza privata, assieme ai vertici nazionali e ai presidenti e ai segretari di tutta Italia, da papa Francesco. “Vorrei elogiare il vostro lavoro anche perché abbellisce il mondo” ha detto il pontefice incontrando la folta delegazione guidata dal presidente nazionale Dario Costantini e dal segretario generale Otello Gregorini. “In un tempo dominato da guerre e da violenze, che sembrano farci perdere la fiducia nelle capacità dell’essere umano, lo sguardo alle vostre attività ci consola e ci dà speranza. Abbellire il mondo è costruire pace”, ha sottolineato il papa aggiungendo che l’artigianato gli è “molto caro perché esprime bene il valore del lavoro umano”. “Quando creiamo con le nostre mani, nello stesso tempo attiviamo la testa e i piedi – ha osservato – il fare è sempre frutto di un pensiero e di un movimento verso gli altri”. Inoltre, “abbiamo bisogno del vostro talento per ridare senso all’attività umana e per metterla al servizio di progetti di promozione del bene comune”.