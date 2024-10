La Cna territoriale di Ragusa in primo piano a livello nazionale per quanto riguarda le politiche associative

Attualità

Consegnato a Roma il prestigioso riconoscimento

La Cna territoriale di Ragusa ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello nazionale nel contesto della manifestazione “Cna davanti a tutti”. Messi in rilievo la capacità e l’impegno della squadra iblea nel sapere coinvolgere nuove imprese (nella foto da sinistra Otello Gregorini, segretario generale, Carmelo Caccamo, Giuseppe Santocono e Dario Costantini, presidente nazionale). “Questo attestato di stima, per quanto concerne le politiche associative che siamo riusciti ad attuare – sottolineano il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario Carmelo Caccamo – evidenziano, nello specifico, gli abbinati Inps, cioè il fatto che la nostra realtà ragusana riesce a sviluppare un alto grado di penetrazione sul territorio tramite la struttura provinciale e tramite le nostre sedi comunali. Tutto ciò ci permette di dare risposte alle imprese tramite i nostri operatori debitamente formati, circostanza che accorcia il rapporto tra la struttura territoriale e la base associativa e quindi ci consente di predisporre una specifica analisi sui fabbisogni dei singoli mestieri o dei raggruppamenti di interesse. Inoltre, siamo una realtà che riesce ancora a fornire risposte anche da un punto di vista delle politiche sindacali, mantenendo centrale il rapporto con le istituzioni, con i Comuni, con i parlamentari. Abbiamo creato altresì una specializzazione dei mestieri con delle competenze specifiche che permette di studiare le normative e di fornire risposte immediate in termini di servizio. Evidentemente, tutto questo ha pagato nel corso degli anni e continua a pagare”.