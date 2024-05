La crisi del pomodoro, arriva a Vittoria la vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera

Politica

La visita è in programma venerdì mattina al mercato ortofrutticolo

“Il pomodoro con tutta la sua filiera, dalla coltivazione alla trasformazione alla vendita, è da sempre la ricchezza della nostra terra, base importante dell’economia siciliana. Da mesi e con cadenze sempre più cicliche, il settore si trova a dover combattere delle vere e proprie crisi di sopravvivenza”. Lo dicono Marianna Buscema, segretaria provinciale di Italia Viva, e Sara Siggia, componente del direttivo regionale. “I produttori lavorano con competenza e dedizione ma non vedono valorizzato economicamente il proprio lavoro – proseguono – l’industria trasformata subisce sempre più la concorrenza estera con la Cina che inizia a fare da padrona anche in questo comparto. Bisogna che questa problematica sia portata al centro delle riflessioni parlamentari in modo serio e con soluzioni chiare. Per questo il nostro partito di Italia Viva, a livello provinciale, ha chiesto alla nostra deputata Maria Chiara Gadda, vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera, di stare al fianco di chi vive quotidianamente questa crisi facendosi voce attiva presso il governo nazionale che tanto loda il Made in Italy ma che, a nostro avviso, non sta facendo abbastanza per difendere questa eccellenza”. L’onorevole Gadda sarà a Vittoria venerdì mattina per incontrare il comparto insieme ai dirigenti provinciali del partito (nella foto Siggia, Gadda e Buscema).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA