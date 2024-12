La decisione del Cipess: formalizzata la cancellazione del tratto di autostrada da Modica a Scicli

Il caso

Troppi i ritardi accumulati nel tempo. E adesso che cosa si farà?

Niente autostrada da Modica a Scicli, almeno per il momento: il finanziamento di 350 milioni è stato difatti ufficialmente cancellato dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (Cipess) a quanto pare per i troppi ritardi accumulati nel tempo per la realizzazione del tratto autostradale, lungo 11 chilometri, della seconda tranche dell’opera infrastrutturale, lungo l’asse Rosolini Ragusa, in riferimento al lotto 9.