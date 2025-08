La Diocesi di Noto dice addio al vescovo emerito mons. Giuseppe Malandrino

Attualità

"La sua morte è avvenuta nella giornata in cui si celebra la solennità di Maria Ss. Scala del Paradiso"

“Nel giorno santo in cui la nostra Diocesi celebra la solennità di Maria Ss. Scala del Paradiso, il Signore ha chiamato a sè monsignor Giuseppe Malandrino (94 anni), vescovo della Chiesa di Noto dal 1998 al 2007”. Lo comunica la Diocesi di Noto che ha pertinenza anche sul territorio della provincia di Ragusa.“La sua morte in questa giornata particolare – è spiegato dalla Diocesi – è la conferma del suo amore filiale per la Vergine e, sicuramente, ricompensa per il suo ministero a Lei sempre affidato e da Lei benedetto”.

