Le iniziative sono in programma il 29 novembre e il 13 dicembre

La Diocesi di Ragusa promuove due appuntamenti in preparazione dell’Anno Santo indetto da Papa Francesco e in coincidenza con il Giubileo Diocesano per i 75 anni della fondazione della nostra Diocesi.

«Pellegrini di Speranza» è il tema scelto per indirizzare i percorsi di approfondimento e di riflessione teologica e culturale per il Giubileo 2025. I due momenti si terranno entrambi nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Ragusa. Il primo è in programma venerdì 29 novembre alle 18.45 e avrà come tema “Toccare la carne della speranza. Pratiche e prospettive di trasformazione sociale”. Relatore sarà il prof. Vincenzo Rosito, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Il secondo appuntamento è per venerdì 13 dicembre, sempre alle 18.45, e avrà come tema “Comunione, partecipazione, missione: i passi per una chiesa sinodale, segno di speranza”. Relatrice sarà la professoressa Giuseppina De Simone, docente alla Pontificia Facoltà dell’Italia meridionale – Sez. “San Luigi” di Napoli.