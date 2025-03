La farmacista ragusana morta dopo un intervento a Catania, c’è un indagato: «Perché non c’era un anestesista in sala operatoria?»

il caso

La Procura ha chiuso l’inchiesta e la perizia ha indicato che «L’anestesista non c'era quando si presentarono le prime criticità»

Le avevano detto che era un intervento di «routine». Domenica Sammatrice, farmacista ragusana, è entrata in sala operatoria serena. Ma i suoi occhi dopo quel maledetto 25 ottobre 2023 non si sono più riaperti. L’8 novembre 2023 è stato “certificato” il decesso. Ancor prima che venisse consegnato quel foglio di carta i genitori di Domenica si sono rivolti all’avvocato Antonio Fiumefreddo e hanno fatto un esposto alla procura di Catania.

L’intervento fatale

La giovane donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico ginecologico esplorativo all’Humanitas di Misterbianco, nel Catanese. Qualcosa però è andato storto.Ma andiamo per ordine. Lo scorso gennaio, quasi due anni dopo la scomparsa della paziente, è stata depositata la perizia collegiale disposta dal pm Fabio Platania che è titolare dell’indagine per omicidio colposo. Da quello che emerge dalla relazione di 146 pagine firmata dal medico legale Giuseppe Ragazzi, dal professore di ginecologia Pantaleo Greco e dal professore Maurizio Raineri, la morte di Domenica è attribuibile «a un’encefalopatia post-anossica conseguente a un’insufficienza cardio-circolatoria acuta con grave e prolungata desaturazione durante un intervento chirurgico laparoscopico».

Quello che appare davvero senza spiegazioni, almeno per i non addetti ai lavori, è il fatto che durante l’intervento si sarebbe registrata l’assenza dell’anestesista. Il medico, che è indagato, non c’era quando il chirurgo riscontra i primi segni di compromissione clinica (alterazioni cromatiche dell’utero e del letto ungueale). La perizia è chiara: «Dalla documentazione in atti, emerge che l’anestesista, non fosse presente in sala operatoria nel momento in cui venivano riscontrati i segni di una ridotta perfusione degli organi addominali di Sommatrice. Il mancato presidio della sala da parte dell’anestesista, confermato dalle testimonianze rese dagli operatori di sala, costituisce una grave carenza procedurale. L’assenza di un monitoraggio proattivo ha inevitabilmente ritardato l’individuazione e la gestione del problema, incrementando i rischi per la paziente. Il ritardo nell’applicazione delle opportune contromisure, conseguente all’assenza dell’anestesista in sala operatoria, costituisce un grave elemento di censura, che ha compromesso la tempestività di cure».

Le accuse di consulenti

Per i consulenti «tale comportamento rappresenta una violazione della buone pratiche cliniche, idonea ad aumentare in modo significativo il rischio di un esito sfavorevole per la paziente». Inoltre è stata rilevata un’ulteriore criticità nella posizione del carrello delle emergenze, che non era presente in sala operatoria, ma nelle vicinanze. La procura ha da poco emesso un avviso di conclusione indagini per l’anestesista. Step che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. Mentre ha depositato il mese scorso una richiesta di archiviazione al gip per la posizione del chirurgo. L’avvocato Fiumefreddo, che assiste i familiari, si è opposto. «Il chirurgo, responsabile della supervisione complessiva dell’intervento, ha consentito l’allontanamento dell’anestesista, nonostante il suo ruolo cruciale nel monitoraggio dei parametri vitali. Questa decisione – dichiara il penalista – appare gravemente negligente, soprattutto considerando che l’evento critico si è verificato pochi minuti dopo l’uscita dell’anestesista, presumibilmente per prelevare cartelle cliniche». L’udienza camerale non è stata ancora fissata.

