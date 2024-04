La festa di Pasqua a Comiso, tutto pronto per il suggestivo momento della “Pace”

Società

I momenti più partecipati sono fissati per domani: ecco il programma

Oggi, Sabato santo, i Madonnari in piazza. Sul sagrato della basilica dell’Annunziata, dalle 11, gli artisti del maestro Maurizio Cannizzo. A mezzogiorno, la benedizione alle uova (nella foto sotto), simbolo dello schiudersi della vita nuova. Alle 19,30 ci sarà la veglia pasquale nella notte santa con la liturgia del fuoco e il canto dell’annuncio pasquale, la liturgia della Parola, la liturgia battesimale e il rinnovo delle promesse battesimali e, quindi, la liturgia eucaristica. Al termine della veglia, processione eucaristica per le seguenti vie: piazza Ss. Annunziata, Vittorio Emanuele, Iacono, piazza Fonte Diana, Degli Studi, Papa Giovanni XXIII, piazza Ss. Annunziata, rientro in Basilica. Al termine della processione, benedizione eucaristica e discesa dei simulacri di Gesù risorto e di Maria Ss. Annunziata. Alle 21 accensione della scalinata della basilica artisticamente illuminata, ricordando don Franco Forti. Alle 23 millennaria notturna.