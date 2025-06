Società

La protagonista sarà la Mini 500, rivisitazione della Topoolino, che può essere guidata già a 14 anni

La Fiat ha scelto la provincia di Ragusa per girare il suo prossimo spot; sarà la Mini 500, la rivisitazione della Topolino che può essere guidata già a 14 anni, il modello dell’auto che avrà come scenario per lo spot lancio, i luoghi più belli della provincia di Ragusa. Lo spot andrà in onda a livello nazionale e sta coinvolgendo i luoghi più iconici e suggestivi della provincia; le riprese, che hanno preso il via lungo la costa, a Scoglitti (nella foto) e a Marina di Ragusa domani coinvolgeranno i centri storici di Modica e Scicli, dove sono previste una serie di limitazioni al traffico e alla sosta. In particolare a Modica, dalle 6:00 alle 14:00, saranno attive modifiche temporanee alla viabilità

Indubbiamente ci saranno dei disagi; domani iniziano anche gli esami di terza media e qualche scuola sarà interessata dalle modifiche della viabilità. Ma, come dice la sindaca Maria Monisteri “qualche disagio vale una vetrina internazionale”. Per evitare il blocco totale della circolazione veicolare, come sentito, le chiusure avverranno in modo alternato, consentendo la circolazione nei luoghi non interessati dalle riprese.