La finale del trofeo Sabbie Sicilia forse a Donnalucata dal 19 al 21 luglio

Il patron della kermesse a confronto con il sindaco di Scicli

La spiaggia di Donnalucata potrebbe ospitare dal 19 al 21 luglio la finale del trofeo “Sabbie di Sicilia” dedicato agli sport su sabbia, in particolar modo al beach soccer. Giovedì si sono incontrati a palazzo di Città a Scicli i rappresentanti dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco Marino, l’onorevole Ignazio Abbate e Fabio Nicosia, consigliere Figc con delega al Beach Soccer e patron di Sabbie di Sicilia.