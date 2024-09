La Fitwalking for Ail a Ragusa e a Comiso

Società

L'iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà il 29 settembre e il 6 ottobre a sostegno dei pazienti affetti da tumori del sangue e delle loro famiglie

Un doppio appuntamento in provincia di Ragusa con la Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva, nata per celebrare la Giornata mondiale della leucemia mieloide cronica. Due le realtà iblee che ospiteranno l’evento organizzato a livello nazionale in oltre 35 città per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’associazione in favore della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

“Cammineremo tutti insieme il 29 settembre a Ragusa e il 6 ottobre a Comiso, a sostegno dei pazienti affetti da tumori del sangue e delle loro famiglie”, spiega la presidente di Ail Ragusa Carmela Nicita. “Lanciamo ancora una volta un messaggio che ci sta molto a cuore: il benessere è uno dei modi per poter sconfiggere i tumori”, aggiunge. La Fitwalking For Ail rientra infatti tra le varie attività collegate al progetto ambiente e salute. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, un approccio integrato che comprenda l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. “Sarà una grande festa in cui tutti potranno diventare testimoni di solidarietà anche postando con l’hashtag #versonuovitraguardi una foto o un video sui canali social di Ail”, conclude Carmela Nicita.