La modella sudanese Anyiel Majok sceglie Scicli per uno shooting fotografico di richiamo

Le case di moda fanno a gara per accaparrarsi set fotografici a Scicli dove far posare le loro modelle e modelli. Stamani la Scicli Film Commission, dopo una interlocuzione con gli uffici della Regione Siciliana che avevano indicato la città come set, ha accolto una troupe polacca che sta realizzando uno shooting fotografico per un brand di moda femminile. A dare notizia di questa nuova serie di foto di Scicli che saranno veicolate in tutto il mondo il sindaco Mario Marino. A posare davanti ai fotografi internazionali la modella sudanese Anyiel Majok (nella foto), di straordinaria eleganza.

