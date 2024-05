La modicana Sofia Spadaro medaglia di bronzo al campionato italiano U14 Bambine fioretto

Sport

Il trionfo ottenuto al Gran premio Giovanissimi di Riccione

Il Gran Premio Giovanissimi di Riccione, giunto alla 60º edizione, regala alla Conad Scherma Modica una splendida medaglia di bronzo con Sofia Spadaro, nella categoria Bambine fioretto femminile. Un podio non del tutto inaspettato, ma che comunque migliora nettamente le precedenti esperienze in campo nazionale nelle prove di Gran Prix della piccola schermitrice modicana, fermatasi finora sempre alla porte della finale ad otto, nel suo primo anno da agonista.

Riccione, 1-8 Maggio 2024 60° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” In foto: SPADARO Foto: TRIFILETTI Andrea / Bizzi Team