La Naturosa Ragusa alla Tre valli varesine

Ciclismo

Un importante impegno per gli atleti del sodalizio caro al presidente Giuseppe Nascondiglio

L’Asd Naturosa Bike & Co. Ragusa continua a rendersi protagonista di una stagione ricca di appuntamenti anche di un certo rilievo. E’ il caso della partecipazione dei propri atleti alla gara internazionale Tre valli Varesine che ha visto ai nastri di partenza 200 partecipanti per la categoria juniores. Concorrenza di altissimo livello e corridori provenienti da ogni parte del mondo con la pattuglia iblea che ha cercato di fare del proprio meglio. Ai nastri di partenza c’erano per la Naturosa Giovanni Distefano, Flavio Schembari, Samuele Basile e Luciano Marino. Per tutti loro una grandissima esperienza, di sicuro da ripetere.