La Naturosa Ragusa ancora una volta in luce, risultati di rilievo a Chiaramonte e a Nicolosi

Ciclismo

Il sodalizio del presidente Nascondiglio mette in mostra le proprie caratteristiche su più fronti

E’ stato, quello scorso, un altro fine settimana impegnativo per la Naturosa Bike & Co. Ragusa che, in ogni caso, sui fronti in cui è stata impegnata, ha dato prova di essere un sodalizio che può giocarsela in qualsiasi situazione. Per quanto riguarda il ciclismo su strada, gli atleti del ds Giampiero Pitino si sono messi in luce soprattutto nella categoria Allievi, riuscendo a conquistare il secondo gradino del podio con Salvatore Caruso, seguito dal compagno di squadra Angelo Brugaletta. Buone le prestazioni, sempre nella stessa categoria, di Corrado Spataro e Nicolas Tumino. Nella categoria juniores, terzo posto per Samuele Basile mentre è arrivato in gruppo Giovanni Distefano. Sono stati costretti al ritiro Flavio Schembari e Luciano Marino. A Nicolosi, invece, nel percorso delle ruote grasse, solita positiva performance della valanga rosa iblea. Nella categoria Allieve Donne, infatti, è arrivato il secondo posto di Giada Nascondiglio, il terzo di Erika Boscarino e il quarto di Alessia Micieli.