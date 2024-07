La nuova Virtus Ragusa continua a prendere forma

Sport

Arriva la conferma per il lungo lametino Franco Gaetano

Prende forma la nuova Virtus. Il roster allestito dalla società, con in testa la presidente Sabrina Sabbatini, potrà contare anche per il prossimo anno sul talento, la forza fisica e la determinazione di Franco Gaetano (nella foto), al terzo campionato di fila con la maglia di Ragusa.

Gaetano, classe ’99, è reduce da un finale di stagione in crescendo, culminato nella prestazione monstre da 29 punti (season high), 14 rimbalzi e 45 di valutazione in gara-2 contro Capo d’Orlando, nella serie valida per la promozione in B (che l’Orlandina si è aggiudicata alla “bella”). L’apporto del lungo lametino è stato fondamentale anche nelle gare di spareggio contro l’Italservice Loreto Pesaro: 21 punti e 9 rimbalzi di media nelle tre partite che sono valse la B Nazionale. Nella prima fase della stagione, Gaetano aveva realizzato 16.7 punti a sera, che nelle quindici gare dei Play-In Gold sono diventati 15.8, in aggiunta a 11.5 rimbalzi e oltre il 61% da due. E’ stato fra i maggiori protagonisti della cavalcata virtussina. Ha tirato fuori gli artigli nel momento del bisogno, garantendo copertura a un reparto in emergenza per gli infortuni di Vavoli (prima) e Calvi (poi).