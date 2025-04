La Pasqua a Comiso sta per entrare nel vivo

Società

I riti della tradizione nella basilica dell'Annunziata

“Pasqua! Parola carica di densi significati, ma soprattutto sorgente inesauribile di vita. Pasqua, luce che squarcia le fitte tenebre del male. Pasqua, mano tesa di Cristo, che, ritornando vittorioso dal grande combattimento contro la morte, tende la sua mano ferita e insanguinata a quanti lo cercano, forse ancora tra i morti, ma Lui non abita più tra i morienti: Lui è il vivente per sempre! La sua mano tesa e insanguinata dirige il nostro sguardo sulla speranza, per dire che la speranza è sicura come un fatto già accaduto, che il futuro è certo quanto il passato, che la speranza è più forte dei fatti, li contesta, li attraversa. Sono onorato di celebrare con voi questa Pasqua, auguro a tutti e a ciascuno, in modo particolare, ogni bene e tutto il bene che il Cristo risorto è venuto a portare”. Così l’amministratore parrocchiale della basilica dell’Annunziata a Comiso, il sacerdote Biagio Aprile, nel salutare i momenti più pregnanti del periodo pasquale che prenderanno il via da domani, in occasione del Giovedì santo.