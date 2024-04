La Pasqua comisana entra nel vivo dopo la benedizione delle palme

Società

Gil antichi riti tornano ad essere proposti. Questa nella chiesa dell'Annunziata la Via Crucis - Via Lucis

“Il cammino dell’umanità da Pasqua in poi, contrassegnato dalla speranza, procede più spedito. Ce lo mostrano con il loro esempio, i primi testimoni della Resurrezione in vari passi del Vangelo che fanno riferimento all’incontro con il risorto da parte dei discepoli. A Pasqua, il cammino accelera e diventa corsa, perché l’umanità vede la meta del suo percorso, il senso del suo destino, Gesù Cristo, ed è chiamata ad affrettarsi incontro a Lui, speranza del mondo”. Sono le parole di papa Francesco quello che l’arcidiacono parroco della basilica dell’Annunziata a Comiso, il sacerdote Girolamo Alessi, ha utilizzato per rivolgersi ai fedeli nell’annunciare i riti della Santa Pasqua che in città sono molto sentiti. Ieri, il primo atto della Settimana santa con la celebrazione della domenica delle Palme e della Passione del Signore. Dopo la santa messa, la raccolta dei doni che sono stati venduti all’asta durante la tradizionale “cena”.