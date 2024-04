La Passalacqua cerca conferme a San Martino di Lupari

Basket

Coach Lardo: "Arriviamo da un bel ciclo di vittorie. Da domani inizia un trittico di partite molto complicate"

Vola alla volta del Veneto la Passalacqua Ragusa che dopo le cinque vittorie consecutive è attesa dal match di domani pomeriggio sul parquet di San Martino di Lupari (palla a due ore 18,00), settima forza del campionato. La formazione iblea ha trascorso una buona settimana dal punto di vista sportivo: gli allenamenti con tutto il roster a disposizione stanno dando modo a coach Lino Lardo di potere lavorare al meglio in vista di un finale di stagione in cui tutta la squadra vuole dimostrare di potere giocarsela alla pari con le formazioni più quotate.