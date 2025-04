La Passalacqua gioca ad Ancona e sfrutta l’onda lunga delle nove vittorie di fila

Sport

Penultimo impegno della stagione regolare per le biancoverdi

Venticinquesima giornata del campionato di Serie A2 femminile, Lbf Techfind, la penultima della regular season. La Passalacqua Ragusa affronterà la trasferta contro Basket girls Ancona, forte di nove vittorie consecutive che hanno rinfrancato morale e classifica. Senza i punti di penalizzazione di inizio campionato, Ragusa rappresenterebbe la seconda forza del girone, seconda solo a Mantova.

“Andiamo ad Ancona consapevoli che la tenuta mentale, oltre a quella fisica, costituirà uno dei fattori determinanti” commenta la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca alla vigilia del match. “Ancona non è la stessa squadra che abbiamo affrontato nel girone di andata. Si è rafforzata con due elementi importanti, Marinkovic e Kulinska, e cercherà di conquistare due punti preziosi per potersi giocare i play out. Non dobbiamo mollare nulla. Stiamo continuando ad allenarci con grande intensità, preparando tecnicamente e tatticamente ogni match, e lavorando anche sull’aspetto mentale. I play off sono un campionato a parte e vogliamo essere pronte al massimo delle nostre possibilità, per affrontarlo”.

Le ultime due partite saranno importanti per definire la griglia dei play off in una classifica, che in vetta è molto corta.

Condividendo in modo totale, il deciso “No” alla violenza contro le donne, e da massima espressione del basket femminile siciliano, le ragazze della Passalacqua, giocheranno ad Ancona con un nastro rosso sulla canotta. Sarà un segno visibile e tangibile per ricordare Sara Campanella uccisa brutalmente a Messina, e tutte le vittime di femminicidio. Le atlete di Ragusa si fanno portavoce, ancora una volta, di un messaggio che deve essere forte e chiaro: NO alla violenza di genere, NO alla violenza sulle donne. La presidente di Fip Sicilia, Cristina Correnti ha disposto un minuto di silenzio sui campi siciliani. La Passalacqua Ragusa porterà il messaggio del comitato Fip regionale a nome della società di tutte le atlete siciliane

Nel confronto statistico:

Passalacqua Ragusa: 1558 punti realizzati (subìti 1380) con il 41% da 2 (448/1100) e una percentuale di realizzazione da 3 del 28% (134/471); ha un 64 per cento ai liberi (260/407), 1046 rimbalzi (328 in attacco), 316 assist e 358 palle perse contro 229 recuperate. In classifica 33 punti (18 vinte, 6 perse).

Basket girls Ancona: 1267 punti realizzati (subiti 1568) tirando da 2 con il 40% (358/896) e da 3 con il 22% (116/520); ha un 68 per cento ai liberi (203/298), 900 rimbalzi (242 in attacco), 235 assist e 404 palle perse contro 177 recuperate. In classifica 4 punti (2 vinte, 22 perse)