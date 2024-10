La Passalacqua inizia con il piede giusto e domina Bolzano

Basket femminile

Tutto fin troppo facile per le biancoverdi nella gara d'avvio della stagione

Domina la Passalacqua Ragusa nell’esordio casalingo del campionato di Serie A2 Lbf Techfind contro l’Alperia Bolzano, il punteggio finale non lascia dubbi sull’inerzia della partita: 78 a 49 in favore delle aquile di Ragusa. Coach Buzzanca schiera un quintetto alto e di esperienza con l’innesto della giovane Pelca, assieme a capitano Chiara Consolini (28 punti personali alla fine) , Kozakova, Narviciute e in regia Amaliquen Siciliano. Dall’altra parte risponde coach Romano abbassando in centimetri ma puntando su velocità di esecuzione tenendo alla guida Schwienbacher, con Favaretto, Egwoh, Manzotti e Vaitekunaite. Ragusa parte subito con un piccolo parziale di vantaggio e Bolzano rosicchia qualcosa sbagliando però in fase di realizzazione.

Non fortunata la serata al tiro per la squadra ospite che finirà il match con il 36 per cento dal campo contro il 55 di Ragusa. Quando Bolzano riesce a fare girare bene la palla, trova agevolmente soluzioni anche da dentro l’area ma l’intensità difensiva e in attacco di Ragusa in questo match ha lasciato pochi margini. A poco sono serviti i continui cambi difensivi di Alperia che ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà. “Ragusa è stata bravissima – ha commentato il coach di Bolzano, Massimo Romano – ogni volta che facevamo adattamento in difesa, Ragusa ha trovato canestro facile, e ha preso energia dai nostri errori. Il mio rammarico è che non abbiamo giocato la nostra pallacanestro”. In attacco pochi spazi sotto canestro “La nostra idea era di giocare in post basso, quando ci siamo riusciti abbiamo trovato canestri facili ma con l’uscita di Egwoh anche se la partita era già compromessa, abbiamo perso una pedina importante. Dobbiamo migliorare anche in difesa”. Per la giocatrice di Bolzano una caviglia gonfia che avrà bisogno di accertamenti.

Ragusa, invece, particolarmente reattiva anche nel trovare soluzioni adattate. “Intensità e cuore . Sono le parole che mi vengono in mente per descrivere questo incontro” commenta l’head coach di Passalacqua Ragusa, Mara Buzzanca a fine partita. “ Attacco attento, una squadra veloce che si è buttata su ogni pallone. Intensità , grande cuore e prova di carattere. Abbiamo rotto il ghiaccio nel migliore dei modi, chiunque è entrato in campo ha dato il suo contributo con tecnica, cuore e anima. Abbiamo iniziato con il piglio giusto, facendo vedere una bella pallacanestro”. Top scorer Chiara Consolini, capitano di Ragusa che ha insaccato 28 punti personali: “Siamo state brave e abbiamo messo in campo tutta la voglia che avevamo, ma anche tutta la preparazione soprattutto delle ultime settimane. E una parola al pubblico. Lo abbiamo sentito al nostro fianco, è stato bello, spero di vederlo così per ogni partita in casa”. Per la capitana di Bolzano, Licia Schwienbacher, la strada intrapresa dalla sua squadra è quella giusta anche se stasera contro Ragusa, poco si poteva. “Abbiamo provato a mettere intensità e fisico ma non ha funzionato tutto bene. Dobbiamo continuare a lavorare così, è il metodo giusto”.

IL TABELLINO

PASSALACQUA VIRTUS EIRENE RAGUSA – ALPERIA BASKET BOLZANO 78-49

Passalacqua Ragusa: Terrone, Mallo, Consolini 28, Pelka, Salice 1, Mazza 2, Tomasoni 3, Siciliano 10, Kozakova 9, Narviciute 6, Olodo 7, Labanca 12. All.: Buzzanca

Alperia Bolzano: Schwienbacher 10, Favaretto, Malintoppi, Egwuo 9, Gualtieri 2, Manzotti 6, Vaitekuaite 17, Bonato 3, Zaman 2, Kob . All.: Romano

Arbitri: Spinello di Varese e Marconetti di Milano