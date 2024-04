La Passalacqua interrompe la striscia vincente, Schio vince in casa

Basket

Le venete hanno preso il largo nella quarta frazione di gioco

Ragusa interrompe al Palaromare il ciclo di sei vittorie consecutive cedendo a Schio al termine di una partita giocata per tre quarti all’insegna dell’equilibrio, nella quale le padrone di casa hanno preso definitivamente il largo nella quarta frazione di gioco. Spreafico e compagne hanno dato battaglia, hanno resistito alla lunghezza del roster e alla fisicità della formazione scledense ma alla fine hanno dovuto rendere l’onore delle armi alle orange. Schio parte bene e con Parks, Keys e Guirantes va sul 14-5 a metà primo quarto, Ragusa ha bisogno di qualche minuto per carburare, ma Thomas, Spreafico e Jakubcova rispondono colpo su colpo. Milazzo appena entrata piazza la tripla e si va al primo riposo sul 22-20 in favore delle padrone di casa.