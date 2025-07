La Passalacqua Ragusa completa il roster con Josephine Di Fine

Sport

Il ds Scrofani: "E' l'ultima azione che al momento interessa l'organico della prossima stagione"

Dopo un anno di esperienza lontana da Ragusa, a San Giovanni Valdarno, Josephine Di Fine torna a “casa”. Ala di 1.83 cm, già nel giro della Nazionale, cresciuta e maturata nel vivaio della Passalacqua, Josephine sarà un valido supporto al team per la stagione 2025/2026.

“Si tratta dell’ultima azione che al momento interessa il roster della prossima stagione – spiega il direttore sportivo Alessandro Scrofani (nella foto) – che confidiamo possa appassionare sempre più i nostri tifosi e i sostenitori. Il movimento del basket femminile anche se recentemente ha vissuto e partecipato con entusiasmo alla esaltante conquista di un bronzo agli Europei con la nostra Nazionale, da più di qualche anno attraversa una profonda difficoltà legata prima al Covid e poi alla riforma dello sport, giusta per i diritti ma che di fatto ha aumentato di circa il 30 per cento i costi societari. E poi la logistica e i trasporti e per noi, in Sicilia, il problema viene accentuato. La passata stagione è stata contrassegnata da uno sforzo non da poco: tutte trasferte fuori regione, tutte con almeno un pernottamento e trasferimenti che hanno impegnato lo staff in una organizzazione non semplice che garantisse anche la tenuta fisica e mentale di un gruppo sempre con la valigia pronta. E la squadra ha risposto, in una stagione di transizione, centrando i play off, e uscendo con Broni società che alla fine è stata promossa ed ha vinto il campionato. Le ragazze hanno dato il massimo, è stata una buona annata e una ripartenza, verso altri obiettivi, soddisfacente. In ambito nazionale, tra le tante rinunce ai campionati, abbiamo almeno una piccola buona notizia, la presenza di una seconda squadra siciliana in A2, Alcamo a cui diamo il benvenuto”.

Chiuso il mercato, il roster – con la guida delle allenatrici Mara Buzzanca e Laura Perseu, le riconferme della capitana Chiara Consolini, Marika Labanca, Gabriele Narviciute, Melaine Olodo, Federica Mazza e Elena Mallo -, si è arricchito della presenza di Beatrice Stroscio, Ilaria Moriconi, Ginevra Cedolini, Precious Johnson e il rientro di Josephine Di Fine. Ci sono altre novità che riguardano l’assetto societario che verranno svelate a breve. Intanto è in programma un torneo pre season al nord e, approfittando della ripartenza di Alcamo, si cercherà di organizzare qualche altra gara amichevole.