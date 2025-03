La Passalacqua Ragusa è pronta ad affrontare Vigarano

Basket

E' il fanalino di coda, ma le biancoverdi non si fidano

Domenica alle 18,00 al Pala Minardi di Ragusa arriva Vigarano, formazione della ex Adriana Cutrupi che proprio contro Ragusa aveva ottenuto una delle due vittorie di stagione. Si tratta della XXIV giornata del campionato di Serie A2 femminile, Lbf Techfind, l’undicesima del girone di ritorno.

“Non sottovalutiamo nessuno, negli ultimi due mesi ci siamo concentrate molto su di noi – dice la assistant coach della Passalacqua Ragusa, Laura Perseu – e abbiamo affrontato ogni partita con la stessa concentrazione e intensità. Vigarano non è la stessa squadra dell’andata, ha cambiato una serie di giocatrici anche importanti, ha preso Reani che ha molta esperienza in questo campionato”.

Vigarano si presenta a Ragusa con sei giocatrici nuove rispetto ad inizio stagione; sono arrivate Nikolova e Nicora, entrambe nel ruolo di ala, Zietara una guardia/ala, Resemini, guardia e Reani, ala/pivot. Visone si era aggregata al gruppo a ottobre. La Passalacqua da gennaio ha accolto in società proprio la ex Vigarano, Cutrupi.

Nell’ultimo match in trasferta non è stata al massimo la finalizzazione in attacco per la Passalacqua ma la difesa ha girato bene. “Abbiamo fatto tanti errori in attacco ma ritengo sia dovuto anche al fatto che spendiamo molto in difesa. E proprio a livello difensivo – aggiunge Perseu – direi che siamo riuscite a limitare, almeno al 50 per cento squadre come Roseto, Udine e Treviso. Ci sta che paghiamo qualcosa in fase offensiva”.

Domenica, quindi arriva Vigarano.

“Per affrontare Vigarano ci stiamo preparando con grande attenzione, come facciamo per ogni partita. Non sottovalutiamo nessuno – conclude l’assistant coach della Passalacqua – ma soprattutto valutiamo quello che noi siamo chiamate a fare in campo, ogni match, a prescindere da chi ci troviamo davanti”.

La classifica vede in testa Mantova a 36 punti (18 vinte e 5 perse); seguono a 34 punti Udine (17 vinte e 6 perse), a 32 punti Matelica e Treviso (16 vinte e 7 perse), e Ragusa a 31 punti (17 vinte e 6 perse e tre punti di penalizzazione scontati ad avvio campionato). Vigarano è fanalino di coda con 4 punti 2 vinte (una delle quali contro Ragusa) e 21 perse

Nel confronto statistico:

Passalacqua Ragusa: 1480 punti realizzati (subìti 1322) con il 40% da 2 (427/1058) e una percentuale di realizzazione da 3 del 28% (126/444); ha un 64 per cento ai liberi (248/390), 1000 rimbalzi (315 in attacco), 298 assist e 344 palle perse contro 220 recuperate. In classifica 31 punti (17 vinte, 6 perse).

Pallacanestro Vigarano: 1149 punti realizzati (subiti 1555) tirando da 2 con il 37% (300/816) e da 3 con il 25% (130/522); ha un 66 per cento ai liberi (159/240), 748 rimbalzi (187 in attacco), 225 assist e 380 palle perse contro 191 recuperate. In classifica 4 punti (2 vinte, 21 perse)