La Passalacqua Ragusa espugna Udine dopo un tempo supplementare

Basket femminile

Le biancoverdi pareggiano il conto con l'andata

Partita spigolosa e dura tra Udine e Ragusa. Le aquile della Passalacqua espugnano Udine, pareggiano il conto con l’andata e dopo un tempo supplementare e una Siciliano che segna 37 punti, vincono in trasferta: 67 a 70 il punteggio finale

La cronaca. Udine schiera in campo Bovenzi, Penna, Bacchini Gianolla e Cancelli e Ragusa risponde con Consolini, Pelka, Siciliano, Labanca e Narviciute. E il primo canestro, dopo una serie di errori da entrambe le parti, arriva dopo un minuto e mezzo di gioco con Cancelli per Udine, poi in rapida successione Pelka per Ragusa e ancora Gianolla, per Udine. Ragusa inizia a costruire, attenta in difesa ma con poca precisione in attacco, punto su punto, arriva al vantaggio del +7 a 3 e 50 dalla prima sirena grazie a Pelka e Siciliano. Si va alla seconda frazione con Ragusa in vantaggio di cinque punti, 12 a 17. L’unica situazione preoccupante è la gestione dei falli soprattutto per le lunghe iblee. Seconda frazione con Ragusa che fa a disfa, tirando con poca precisione, anche se sotto canestro c’è (28 i rimbalzi, 17 quelli difensivi, contro i 19 complessivi di Udine, 5 in attacco). Labanca, una delle sorvegliate speciali dell’incontro, ha tre falli personali a un minuto dalla sirena del riposo grande. La seconda frazione si apre con Gianolla che ricuce lo svantaggio mettendo dentro quattro punti di fila e, dopo due minuti di gioco, porta Udine al -.1 sul 16-17; Ragusa reagisce e insacca prima con Narviciute e poi mette un gioco da 4 con Siciliano che con una ulteriore bomba dopo 20 secondi ricaccia Udine a -10. Bovenzi coordina i lavori e con Cancelli e Gregori infila un parziale di 8 a zero rimettendo in gioco Udine. A -2, Ragusa trova due canestri con capitana Consolini che riescono a spezzare l’inerzia a favore di Udine.

Finale di tempo con un fallo a un secondo dalla fine fischiato a Narviciute; le proteste dalla panchina di Ragusa con un tecnico e Udine che ne approfitta chiudendo a -3 il tempino. Terzo quarto complicato, Bovenzi con due bombe di fila rimette tutto in gioco, per le aquile bianco verdi che continuano a macinare bene in difesa, la strada del canestro sembra complicata, ed è Siciliano a mantenere la situazione sotto controllo. L’ultima frazione vede Ragusa sotto di 2 punti. Le danze dell’ultima frazione dei tempi regolamentari, iniziano con Consolini che impatta ma risponde subito Gianolla. Un parziale di 7 a 0 per le padrone di casa in quattro minuti di gioco pare compromettere la gara e capitana Consolini è gravata di quattro falli. Sul 57 a 51 Consolini mette dentro tre punti fondamentali, Ragusa è sul 57 a 54 e Siciliano con sfrontatezza, suggella il punteggio a 1 minuto e 36 impattando: 57 a 57. Finale costellato di errori da entrambe le parti. A 11 secondi Tomasoni sbaglia due liberi e Udine non ne approfitta grazie anche alla difesa iblea.

Si va ai supplementari. Ancora Siciliano, quattro punti suoi e due di Labanca aumentano il divario. 57 a 63. Poi è show di bombe tra Gregori e Siciliano, inizia Udine, risponde Ragusa e ribatte ancora Udine. Senza fiato. A 2 minuti e 18 si arriva al 63 a 68 con la play argentina di Ragusa che è un cecchino anche ai liberi. Quinto fallo di Labanca che esce a 1 minuto e trenta. Gianolla in lunetta ne mette dentro solo uno, 64 a 68. Tomasoni ruba un pallone decisivo, Consolini sbaglia la conclusione ma per due volte c’è Narviciute che cattura rimbalzo anche se Ragusa non finalizza. Trascorrono i secondi e Gianolla commette il quinto fallo. Ancora Siciliano in lunetta per il 70 di Ragusa. Allo scadere, tre liberi di Udine ricuciono il distacco ma vince Ragusa. 67 a 70 il finale.

Siciliano colleziona 37 punti, high score nel campionato: 6/11 da 2, 5/9 da 3, 10/12 ai liberi, 10 rimbalzi, due assist e tre palle recuperate.

“E’stata una vittoria fortemente voluta da una squadra che è un gruppo affiatato e che non si è disunita nei momenti più critici dell’incontro. Siamo contenti per la vittoria – commenta a fine incontro coach Mara Buzzanca – , una partita combattuta, dove abbiamo messo in campo una buona difesa e che potevamo controllare meglio in attacco. I punti di Siciliano sono anche il frutto del lavoro di tutte le giocatrici, ognuna di loro ha messo cuore e grinta in ogni minuto di gioco”.

PASSALACQUA RAGUSA – W.APU UDINE 67-70 (dopo 1 tempo supplementare)

Apu Udine: Bovenzi 16, Penna 2, Sasso, Bacchini 7, Gianolla 16, Cancelli 7, Agostini ne, Bianchi 4, Casella ne, Gregori 15, Zanelli ne. All. Riga

Passalacqua Ragusa: Terrone ne, Consolini 9, Mazza, Pelka 9, Tomasoni 4, Siciliano 37, Cutrupi 2, Narviciute 2, Olodo 1, Labanca 6. All. Buzzanca

Parziali: 12-17; 29-32 (17-15); 45-43 (16-11); 57-57 (12-14), 67-70 (10-13)

Note. Tiri da due: Udine 14/53 (26%); Ragusa 19/52 (36%); Tiri da tre: Udine 7/23 (30%); Ragusa 7/19 (36%); Tiri liberi: Udine 18/27 (66%); Ragusa 11/20 (55%); Rimbalzi: Udine 51, Ragusa 56: Palle perse, Udine 15, Ragusa 17; Palle recuperate Udine 9, Ragusa 10; Assist 14 Udine, 7 Ragusa.

Uscite per 5 falli: Labanca (Rg), Gianolla (Ud)