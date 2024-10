La Passalacqua Ragusa in campo sul parquet del Matelica

Basket femminile

Dopo il successo all'esordio, le biancoverdi anticipano a sabato

Per la Passalacqua Virtus Eirene Ragusa, prima trasferta della stagione. La squadra siciliana di basket femminile che sta affrontando il campionato di Serie A2, partirà domani alla volta delle Marche dove sabato alle 15 giocherà contro le ragazze della Thunder basket per la seconda giornata del campionato Lbf Techfind. Le “aquile” di Ragusa partono con il morale alto, frutto anche della vittoria nella prima uscita stagionale, ottenuta tra le mura amiche e con il risultato netto di 78 a 49 sull’Alperia Bolzano. Trascinata dalla capitana biancoverde, Chiara Consolini, la squadra di Ragusa ha costruito il vantaggio, mai messo in discussione, lottando fino all’ultimo pallone senza risparmiarsi. Una prestazione, sottolineata dal grande tifo dei supporters, segnata da “grinta e cuore” ha detto coach Mara Buzzanca, evidenziando la grande intensità, dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Contro la Thunder Matelica non sarà un match facile. “Sarà una partita complicata – dice Mara Buzzanca, allenatrice della Passalacqua Ragusa – Matelica ha vinto la prima in trasferta e sarà al debutto casalingo. E’una squadra allenata bene ma noi andremo lì per giocare il nostro basket, con la stessa voglia e determinazione che abbiamo espresso sul nostro campo”.